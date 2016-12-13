Путин и эмир Катара обсудили сделку по «Роснефти»

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тафмим бин Хамад бин Халифа Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти». Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Совместно с катарским суверенным фондом (QIA) акции российской компании приобрел швейцарский нефтяной трейдер Glencore. Соглашение между сторонами было подписано 10 декабря, сумма сделки составила 692 млрд рублей.

«Подчеркнута, в частности, принципиальная важность достигнутой на днях договоренности о приобретении Катарским инвестиционным агентством вместе со швейцарским нефтяным трейдером «Гленкор» 19,5% акций «Роснефти», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Главы РФ и Катара также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

9 декабря пресс-служба «Роснефти» сообщила, что QIA и Glencore инвестируют $3 млрд собственных средств в рамках сделки по приобретению акций российской корпорации.