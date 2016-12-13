Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин и эмир Катара обсудили сделку по «Роснефти»

Телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе Дохи

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тафмим бин Хамад бин Халифа Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти». Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Совместно с катарским суверенным фондом (QIA) акции российской компании приобрел швейцарский нефтяной трейдер Glencore. Соглашение между сторонами было подписано 10 декабря, сумма сделки составила 692 млрд рублей.

«Подчеркнута, в частности, принципиальная важность достигнутой на днях договоренности о приобретении Катарским инвестиционным агентством вместе со швейцарским нефтяным трейдером «Гленкор» 19,5% акций «Роснефти», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Главы РФ и Катара также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

9 декабря пресс-служба «Роснефти» сообщила, что QIA и Glencore инвестируют $3 млрд собственных средств в рамках сделки по приобретению акций российской корпорации.

Читайте также:

МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин и эмир Катара обсудили сделку по «Роснефти»

Телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе Дохи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке