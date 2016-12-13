Инвестпроекты Тамбовской области обсудили в Совете Федерации РФ

В рамках дней Тамбовской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ обсудили насущные проблемы и инвестиционные проекты региона. В заседаниях профильных комитетов приняли участие региональные власти.



Вице-премьер Тамбовской области Александр Ганов рассказал, что регион получил одобрение федеральных властей по нескольким якорным направлениям. Региональные власти попросили поддержки в создании двух индустриальных парков.



Одной из главных тем обсуждений стало присвоение Котовску статуса территории опережающего развития. Региональные власти в нем планируют создать химический кластер, пишет ИА «Тамбов Онлайн.ру».



В комитете Совета Федерации по социальной политике рассмотрели предложения тамбовской делегации в сфере социальной политики и туризма. Сообщается, что 14 декабря состоится встреча губернатора Александра Никитина с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.