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Инвестпроекты Тамбовской области обсудили в Совете Федерации РФ

Одной из главных тем стало присвоение Котовску статуса ТОР

В рамках дней Тамбовской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ обсудили насущные проблемы и инвестиционные проекты региона. В заседаниях профильных комитетов приняли участие региональные власти.

Вице-премьер Тамбовской области Александр Ганов рассказал, что регион получил одобрение федеральных властей по нескольким якорным направлениям. Региональные власти попросили поддержки в создании двух индустриальных парков.

Одной из главных тем обсуждений стало присвоение Котовску статуса территории опережающего развития. Региональные власти в нем планируют создать химический кластер, пишет ИА «Тамбов Онлайн.ру».

В комитете Совета Федерации по социальной политике рассмотрели предложения тамбовской делегации в сфере социальной политики и туризма. Сообщается, что 14 декабря состоится встреча губернатора Александра Никитина с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Инвестпроекты Тамбовской области обсудили в Совете Федерации РФ

Одной из главных тем стало присвоение Котовску статуса ТОР

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