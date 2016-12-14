Медведев обсудит с нефтяниками механизмы сокращения добычи

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний России 14 декабря встретятся в Горках с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым для окончательного утверждения принципов и механизмов сокращения добычи нефти в России, сообщили «Известиям» несколько источников на рынке.



По словам одного из собеседников «Известий», перед совещанием у премьера руководители компаний встретятся с министром энергетики РФ Александром Новаком для согласования данных принципов и механизмов.

Переговоры между государствами — членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, в том числе Россией, прошли 10 декабря в штаб-квартире организации в Вене. На повестке стоял вопрос о присоединении независимых производителей к совместному с ОПЕК соглашению о сокращении добычи нефти. Независимые производители договорились подписать меморандум о сокращении добычи, который предусматривает снижение примерно на 560 тыс. баррелей в сутки в течение первого полугодия 2017 года.

Сам картель на заседании 30 ноября принял решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей и определил квоты для стран-участниц.

По оценке Sberbank CIB, итоги данных переговоров привели к беспрецедентным изменениям на нефтяном рынке. Аналитики зафиксировали первый за последние 25 лет случай, когда привычный пессимизм инвесторов-спекулянтов сменился оптимизмом. Всего за неделю баррель Brent подорожал более чем на $7,5, или на 16%, превысив $56 за баррель.

В рамках данных договоренностей Россия согласилась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Ранее Александр Новак заявлял, что российские компании сократят добычу пропорционально уровню каждой из компаний.

В «ВТБ Капитал» считают, что влияние сокращения добычи на деятельность нефтяных компаний зависит от того, какие механизмы будут выбраны для реализации данной договоренности.

«Если компании будут сокращать добычу на зрелых месторождениях, то негативные последствия будут минимальными. Снижение EBITDA в 2017 году может составить всего 1–2%. Если же это будут сокращения добычи на новых месторождениях, негативное влияние окажется куда значительнее: порядка 4–6% по EBITDA в 2017 году», — говорится в обзоре банка.

Старший аналитик по нефти и газу «Уралсиба» Алексей Кокин считает, что российские компании могут сокращать добычу за счет снижения объемов бурения на зрелых месторождениях Западной Сибири.

— У каждой компании есть понимание, к примеру, как реагировать на снижение цен на нефть: как правило, сокращается бурение на зрелых месторождениях с падающей добычей, которые не пользуются льготами, — сказал Алексей Кокин, пояснив, что в случае с всеобщим сокращением добычи компании, скорее всего, будут использовать данный метод.

Эксперт отметил, что снижение добычи на 300 тыс. баррелей нефти в сутки, которое эквивалентно почти 3% по году, является внушительной цифрой, однако напомнил и о существенном росте добычи в России в 2016 году.

— 2016 год был уникальным, потому что за первую половину добыча была на уровне 10,8–10,9 млн баррелей в сутки, а с конца сентября она выросла до 11,2 млн баррелей в сутки. Необходимое сокращение — это, по сути, откат примерно к уровню июля 2016 года, но я не вижу в нем ничего страшного, — отметил Алексей Кокин.

Эксперт не исключил, что по итогам переговоров между нефтяными компаниями и Минэнерго будет подписан документ, подобный соглашению по модернизации НПЗ, после чего каждая компания будет самостоятельно принимать решение по сокращению добычи в рамках заявленного Минэнерго общего объема в 300 тыс. баррелей в сутки.