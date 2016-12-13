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Курск предлагает сделать подакцизными спиртовые настойки и парфюмерию

Эти меры направлены на борьбу с бытовым пьянством

Курская областная дума предлагает изменить систему продажи спиртосодержащих препаратов. Цель нововведений — борьба с бытовым пьянством.

По мнению местных парламентариев, необходимо отнести к подакцизным товарам всю гигиеническую и парфюмерно-косметическую продукцию, приготовленную на спирту, а также спиртовые настойки. 

Кроме того, настойки и лосьоны емкостью 49 и 99 мл не должны, как считают депутаты, продаваться в аптеках и магазинах. Через автоматы недопустимо продавать алкоголь и парфюмерию с содержанием спирта выше 40%.

Обращение направлено премьеру, спикерам верхней и нижней палат парламента, а также министру здравоохранения, передает KurskCity.ru.

Как писали «Известия», на прошлой неделе с новыми инициативами по борьбе с алкоголизмом выступили правоохранители Пензы. Они предложили ввести лицензирование розничной продажи косметической и парфюмерной продукции, в состав которой входит спирт.

Кроме того, по некоторым данным, в ближайшие недели в Госдуму внесут законопроект о запрете продажи некоторых лекарственных препаратов и парфюмерии, содержание спирта в которых превышает 25%. 

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Курск предлагает сделать подакцизными спиртовые настойки и парфюмерию

Эти меры направлены на борьбу с бытовым пьянством

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