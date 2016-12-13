«АвтоВАЗ» останавливает конвейер на три недели

Несмотря на рост спроса на продукцию «АвтоВАЗа» в последние пять месяцев, руководство завода приняло решение остановить ряд производств. Причина — возможный сезонный провал спроса в январе и феврале, сообщает портал TLTGorod.ru.

Последним рабочим днем для сборочных производств в Тольятти станет пятница, 16 декабря. Сотрудники уходят на большие новогодние каникулы с компенсацией по Трудовому кодексу РФ.

Предприятие будет находиться в простое три недели — с 16 декабря по 9 января, передает сайт detali-avto.info.

Напомним, что большую часть 2016 года автозавод в Тольятти работал четыре дня в неделю из-за низкого спроса на машины. Продажи у «АвтоВАЗа» растут лишь за счет новой модели Lada Vesta, которая выпускается в Ижевске. Там конвейер остановится позже — 23 декабря.