Приставы ограничили выезд 47 тыс. должников Калининградской области

Число невыездных должников в Калининградской области в текущем году составило 47 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Калининградской области.

По данным kaliningradfirst.ru, всем должникам, имеющим долги по различным категориям исполнительных производств, запрещен выезд за границу РФ.

Чтобы не испортить праздники, приставы рекомендуют местным жителям планировать свои поездки за рубеж заранее и выяснять наличие задолженности. Узнать информацию о задолженностях можно на официальном сайте УФСИН по региону в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что с начала 2016 года судебные приставы ограничили выезд за границу почти для 1 млн граждан РФ из-за долгов.

За девять месяцев приставы вынесли почти 1,6 млн постановлений об ограничении должников на выезд из РФ, что на 50,3% больше, чем в 2015 году. Мера оказалась действенной: за это время с должников удалось взыскать 20,3 млрд рублей.