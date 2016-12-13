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В девяти школах Воронежской области экономили на питании детей

Прокуратура привлекла к административной ответственности директоров образовательных учреждений

В девяти школах Воронежской области выявлены нарушения в организации питания детей. Прокуратура Эртильского района при проверке обнаружила, что в рацион школьников не включили необходимые продукты.

Как показала проверка надзорного органа, в октябре 2016 года в рационе школьников не было ряда продуктов, предусмотренных законодательством: яиц, творога, сыра, кисломолочных продуктов, свежих фруктов и соков. Корректировка набора продуктов и меню не проводилась.

Как передает РИА «Воронеж», тем самым руководство школ нарушило санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения детей. Прокуратура привлекла к административной ответственности директоров образовательных учреждений. Им грозит штраф от 3 до 7 тыс. рублей.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В девяти школах Воронежской области экономили на питании детей

Прокуратура привлекла к административной ответственности директоров образовательных учреждений

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