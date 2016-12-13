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Врачам Удмуртии заплатят по 500 тыс. рублей

Власти республики утвердили новые меры соцподдержки молодых медицинских работников, устроившихся на работу в бюджетные учреждения

Со следующего года в Удмуртии врачи, фельдшеры и акушерки получат единовременные денежные выплаты. Они составят до 300 до 500 тыс. рублей.

Новые меры социальной поддержки медицинских работников утвердили депутаты Госсовета республики, сообщает ИА «Сусанин».

Агентство ссылается на заявление министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина о том, что власти таким образом хотят решить проблему с кадрами в сельских и городских больницах, а также в фельдшерско-акушерских пунктах.

Единовременную выплату в полмиллиона рублей получат медработники с высшим образованием до 30 лет, которые устроились на работу в бюджетное учреждение.

По 300 тыс. рублей заплатят фельдшерам и акушеркам.

Для этого медработник должен заключить договор минимум на пять лет.

На реализацию нового закона в региональном бюджете заложено 36 млн рублей. В минздраве считают, что смогут на эти деньги привлечь за год более 90 молодых медиков.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Врачам Удмуртии заплатят по 500 тыс. рублей

Власти республики утвердили новые меры соцподдержки молодых медицинских работников, устроившихся на работу в бюджетные учреждения

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