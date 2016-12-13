Татфондбанк объявил о временной приостановке обслуживания клиентов

Татфондбанк объявил о временной приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности. Такие меры вводятся с 14 по 17 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в настоящий момент руководство банка во главе с председателем правления Робертом Мусиным проводит консультации с правительством Татарстана. План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка передадут в Центробанк.

«Татфондбанк делает всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию», — приводит заявление пресс-службы организации ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее кредитная организация ввела лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничила выдачу депозитов.