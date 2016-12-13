Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Татфондбанк объявил о временной приостановке обслуживания клиентов

Ограничительные меры вводятся с 14 по 17 декабря

Татфондбанк объявил о временной приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности. Такие меры вводятся с 14 по 17 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в настоящий момент руководство банка во главе с председателем правления Робертом Мусиным проводит консультации с правительством Татарстана. План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка передадут в Центробанк.

«Татфондбанк делает всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию», — приводит заявление пресс-службы организации ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее кредитная организация ввела лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничила выдачу депозитов.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Татфондбанк объявил о временной приостановке обслуживания клиентов

Ограничительные меры вводятся с 14 по 17 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке