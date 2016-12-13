Оренбургского застройщика оштрафовали за плесень в квартирах

Оренбургский суд удовлетворил иск жильцов к застройщику об устранении недостатков, из-за которых в квартире появилась плесень.

Собственники трехкомнатной квартиры обратились с иском к ООО «Медногорский кирпичный завод». Они купили ее с гарантийным сроком пять лет. Плесень на стенах жильцы обнаружили сразу после сдачи дома в эксплуатацию. После обращения собственников жилья компания-застройщик провела сушку квартиры и сделала дополнительный ремонт, но это не помогло справиться с проблемой.

Как передает РИА «Оренбуржье», экспертиза подтвердила, что дом построили с нарушением норм. Компанию обязали провести ремонт в квартирах жильцов, просушить стены и потолки тепловыми пушками, а также провести их антисептическую обработку. Кроме того, с застройщика взыскали компенсацию морального ущерба на сумму 40 тыс. рублей.