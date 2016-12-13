Хакеры атаковали сайт министерства обороны Украины

Официальный сайт министерства обороны Украины перестал работать — в ведомстве полагают, что виной этому может быть DDoS-атака.

«Мы говорим о том, что есть, возможно, и DDоS-атака», — сказали в украинском оборонном ведомстве, передает ТАСС. Также в пресс-службе добавили, что проблемы в работе сайта могут быть также связаны с большим количеством запросов.

В минобороны Украины также отметили, что соответствующие службы проводят необходимые мероприятия, устраняя проблемы. Работу сайта обещают восстановить в ближайшее время.