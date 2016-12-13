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Хакеры атаковали сайт министерства обороны Украины

Интернет-страница ведомства перестала функционировать

Официальный сайт министерства обороны Украины перестал работать — в ведомстве полагают, что виной этому может быть DDoS-атака.

«Мы говорим о том, что есть, возможно, и DDоS-атака», — сказали в украинском оборонном ведомстве, передает ТАСС. Также в пресс-службе добавили, что проблемы в работе сайта могут быть также связаны с большим количеством запросов.

В минобороны Украины также отметили, что соответствующие службы проводят необходимые мероприятия, устраняя проблемы. Работу сайта обещают восстановить в ближайшее время.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Хакеры атаковали сайт министерства обороны Украины

Интернет-страница ведомства перестала функционировать

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