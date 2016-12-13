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Крупный метеор пролетел в небе над Екатеринбургом

Его падение запечатлел автовидеорегистратор одного из водителей

Водитель из Екатеринбурга оказался свидетелем падения с неба болида.

Когда Михаил Хасанов проезжал в районе автовокзала, он увидел полет неизвестного небесного тела.

Происходящие события зафиксировал видеорегистратор, установленный в его автомобиле.

Михаил предположил, что видел метеорит. Однако эксперты, мнение которых приводит агентство ТагилСити.ру, всё же думают, что это был метеор из потока Геминиды.

По словам екатеринбургского водителя, объект был яркого зеленого цвета. Он исчез также резко, как и появился.

Напомним, Геминиды являются одним из самых мощных метеорных потоков. Яркие болиды и метеоры встречаются довольно часто. Обычно метеорный поток можно увидеть в небе 13–14 декабря.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Крупный метеор пролетел в небе над Екатеринбургом

Его падение запечатлел автовидеорегистратор одного из водителей

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