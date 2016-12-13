Полиция Бразилии задержала вербовщиков украинского батальона «Азов»

Полиция бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул задержала группу вербовщиков украинского батальона «Азов», а также местных нацистов, которые собирались воевать в Донбассе.

Об этом сообщил глава отдела по противодействию и борьбе с неонацистскими организациями города Порту-Алегри Пауло Сезар Жардим.

«Около 10 месяцев назад мы получили информацию, что люди из Украины и других стран Восточной Европы приехали сюда, чтобы вербовать членов неонацистских групп в батальон «Азов», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Сезар Жардим отметил, что в результате операции, которая проводилась одновременно в восьми крупных бразильских городах, многие люди были задержаны и дали показания, но полиции пришлось отпустить подозреваемых из-за особенностей законодательства республики.

«Азов», как и ряд других добровольческих батальонов, был создан на Украине для участия в военной операции в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР.