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В преддверии праздников полиция Брянска проверяет подвалы и чердаки

Правоохранители готовятся поддерживать порядок в городе во время новогодних торжеств

Брянская полиция начала подготовку к грядущим новогодним и рождественским праздникам. В настоящее время в городе проводятся обходы чердаков и подвалов многоэтажных домов, также сотрудники УМВД проверяют места скопления бомжей и прочего сомнительного контингента.

Стражам порядка предстоит обеспечить безопасность во время примерно 1 тыс. мероприятий, которые запланированы в городе. Полицейские будут обследовать все площадки для торжеств, используя специальную технику и служебных собак. Кроме сотрудников полиции охранять порядок во время народных гуляний будут военные и сотрудники частных охранных предприятий, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В рамках подготовки к праздникам мэр Брянска Александр Макаров поручил подчиненным тщательно проконтролировать соблюдение правил перевозки детей.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В преддверии праздников полиция Брянска проверяет подвалы и чердаки

Правоохранители готовятся поддерживать порядок в городе во время новогодних торжеств

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