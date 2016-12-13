В преддверии праздников полиция Брянска проверяет подвалы и чердаки

Брянская полиция начала подготовку к грядущим новогодним и рождественским праздникам. В настоящее время в городе проводятся обходы чердаков и подвалов многоэтажных домов, также сотрудники УМВД проверяют места скопления бомжей и прочего сомнительного контингента.

Стражам порядка предстоит обеспечить безопасность во время примерно 1 тыс. мероприятий, которые запланированы в городе. Полицейские будут обследовать все площадки для торжеств, используя специальную технику и служебных собак. Кроме сотрудников полиции охранять порядок во время народных гуляний будут военные и сотрудники частных охранных предприятий, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В рамках подготовки к праздникам мэр Брянска Александр Макаров поручил подчиненным тщательно проконтролировать соблюдение правил перевозки детей.