СМИД ОЧЭС: вопросы экономики с политическим послевкусием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС). На итоговой пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства затронул не только экономические вопросы, но и ряд аспектов политической повестки.

Глава МИД России Сергей Лавров, посетивший с двухдневным рабочим визитом Белград, принял участие 13 декабря в заседании СМИД ОЧЭС, в которой председательствует в настоящее время Сербия. Встреча проходила в закрытом формате.

На итоговой пресс-конференции российский министр отметил важность взаимодействия в рамках ОЧЭС.

— Мы рассматриваем ОЧЭС как единственную полноформатную региональную экономическую организацию в Черноморском регионе. Ее членам удается закреплять сотрудничество в различных областях — экономике, инфраструктуре, социальной сфере, — отметил Сергей Лавров. — Для России причерноморские страны всегда были и остаются важнейшими экономическими и политическими партнерами.

ОЧЭС была создана в 1992 году с целью реализации совместных проектов в области экономики, энергетики, инфраструктуры и социальной сферы, а также для сотрудничества в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На пресс-конференции Сергей Лавров напомнил, что 1 июля на заседании СМИД ОЧЭС в Сочи Россия объявила о создании механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе и о выделении на эти цели $1 млн. А уже 18 ноября Россией было подписано соответствующее донорское соглашение с ОЧЭС и Черноморским банком торговли и развития.

При этом политические вопросы в рамках данной организации не обсуждаются. Хотя, судя по словам российского министра, попытки привнести новые веяния отдельные члены ОЧЭС всё же предпринимают.

— Считаем важным придерживаться существующего формата работ, сохранять мандат организации, сохранять ее деполитизированный характер. Для решения политических вопросов, в том числе вопросов региональной безопасности, существуют другие форматы, — подчеркнул Сергей Лавров.

И все-таки без политики обойтись не удалось. В центре внимания СМИ — Сирия и ситуация в восточном Алеппо, где правительственные войска практически полностью ликвидировали очаг сопротивления боевиков.

— Мы уже устали слышать причитания наших американских коллег из нынешней администрации по поводу того, что надо немедленно прекратить боевые действия, а русские готовы сделать это только тогда, когда будут согласованы коридоры (для выхода боевиков. — «Известия»), — сказал в этой связи российский министр. — Еще в начале сентября можно было потратить время и такие коридоры согласовать, чтобы боевики вышли из Алеппо. Вместо того чтобы этим заниматься, нас призывают каждый день прекратить боевые действия, призывают к этому сирийские вооруженные силы, а сами не делают ничего, чтобы отмежевать своих «умеренных» от чужих террористов.

Также Сергей Лавров прокомментировал призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда ввести против России санкции за ее действия в Сирии.

— Мы слышим про то, что мы недостаточно работаем и по другим направлениям. Скоро, наверное, нас обвинят и в том, что по Ливии не удается договориться и что в Йемене всё разваливается. Этот регион разбередили наши натовские коллеги в нарушение всех норм международного права, в нарушение резолюций Совета Безопасности [ООН]. А теперь они ищут виноватых, — указал Сергей Лавров. — Не только канцлер Германии, президент Франции, но и другие руководители западных стран — Канады, Италии, Великобритании, — так называемой «группы семи минус Япония». Эта шестерка несколько дней назад выпустила заявление, в котором нас обвинили в том, что мы не даем ООН возможность предоставить гуманитарную помощь. Это неправда. Нас обвинили в том, что мы якобы удерживаем правительство Сирии от того, чтобы оно дало согласие на гуманитарный план ООН. Это тоже неправда. Правительство согласие свое дало. Дело в том, что боевики так толком и не подписались под этим планом.

Сергей Лавров отметил, что такого рода выпады вызваны безысходностью и неспособностью Запада урезонить тех, кого они создали, подпитывали и вооружали с целью смены режима в Сирии.

Нынешняя встреча СМИДа стала последней при нынешнем сербском председательстве. После Нового года Белград на этом посту сменит Анкара.

— Мы признательны сербскому председательству за усилия по ограждению организации от несвойственных ей задач. Надеемся, что и Турция, которая заступает на пост председателя с 1 января 2017 года, продолжит эту линию, — подытожил Сергей Лавров.