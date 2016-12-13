Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Федерация бобслея Германии предложила перенести чемпионат мира из Сочи

По мнению спортивного директора BSV Томаса Шваба, принять первенство могла бы его страна

Спортивный директор Федерации бобслея и санного спорта Германии (BSV) Томас Швaб предложил перенести чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи в другое место.

Как сообщает агентство Reuters, немецкая сторона не приветствует бойкот соревнований, но считает нужным провести их в другой стране.

«Мы отказываемся от бойкота, потому что главным проигравшим всегда будет спорт. Нет ничего хуже, чем чемпионат мира, в котором не будут принимать участие «большие» страны, — сказал Швaб, отметив, что немецкая сторона предложила провести ЧМ в Германии.

Ранее «Известия» писали, что чемпионат мира пройдет в Сочи, как и планировалось. Как заявила секретарь Международной федерации бобслея и скелетона Хейке Гроссванг, «несмотря на возможный бойкот чемпионата мира спортсменами из США, федерация считает, что нет никаких причин, по которым чемпионат может пройти не в Сочи».

Между тем о возможности бойкота уже заявили сборные США, Австрии, Латвии и Южной Кореи. Причиной подобных действий послужила вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном, опубликованная 9 декабря. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы о сговоре американского антидопингового агентства (USADA) и Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен пройти с 13 по 26 февраля 2017 года в столице Олимпийских игр-2014 городе Сочи. Соревнования состоятся на одном из олимпийских объектов — санно-бобслейной трассе «Санки», которая считается одной из лучших в мире.

Читайте также:

Макларен не утруждает себя доказательствами

Хакеры узнали о совместном проекте США и Канады по дискредитации МОКа

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Федерация бобслея Германии предложила перенести чемпионат мира из Сочи

По мнению спортивного директора BSV Томаса Шваба, принять первенство могла бы его страна

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Фотолента

Кубок легенд: звезды хоккея сошлись на льду

Кубок легенд: звезды хоккея сошлись на льду

О том, как прошли первые матчи с участием прославленных спортсменов, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке