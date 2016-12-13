Федерация бобслея Германии предложила перенести чемпионат мира из Сочи

Спортивный директор Федерации бобслея и санного спорта Германии (BSV) Томас Швaб предложил перенести чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи в другое место.



Как сообщает агентство Reuters, немецкая сторона не приветствует бойкот соревнований, но считает нужным провести их в другой стране.

«Мы отказываемся от бойкота, потому что главным проигравшим всегда будет спорт. Нет ничего хуже, чем чемпионат мира, в котором не будут принимать участие «большие» страны, — сказал Швaб, отметив, что немецкая сторона предложила провести ЧМ в Германии.



Ранее «Известия» писали, что чемпионат мира пройдет в Сочи, как и планировалось. Как заявила секретарь Международной федерации бобслея и скелетона Хейке Гроссванг, «несмотря на возможный бойкот чемпионата мира спортсменами из США, федерация считает, что нет никаких причин, по которым чемпионат может пройти не в Сочи».



Между тем о возможности бойкота уже заявили сборные США, Австрии, Латвии и Южной Кореи. Причиной подобных действий послужила вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном, опубликованная 9 декабря. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.



Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы о сговоре американского антидопингового агентства (USADA) и Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES).



Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен пройти с 13 по 26 февраля 2017 года в столице Олимпийских игр-2014 городе Сочи. Соревнования состоятся на одном из олимпийских объектов — санно-бобслейной трассе «Санки», которая считается одной из лучших в мире.



Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

