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Суд Украины арестовал гражданина РФ за якобы участие в боях в Донбассе

Обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы

Суд Луганской области приговорил гражданина РФ к 12 годам лишения свободы. В пресс-службе Генпрокуратуры республики заявили, что он якобы участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне ополчения.

«Гражданин Российской Федерации за участие в ведении агрессивной войны против Украины приговорен к 12 годам лишения свободы», — приводит «РИА Новости» сообщение ГПУ.

Как утверждает пресс-служба гособвинения Украины, в декабре 2014 года гражданин РФ якобы вступил в «Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского» в ЛНР.

Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Суд Украины арестовал гражданина РФ за якобы участие в боях в Донбассе

Обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы

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