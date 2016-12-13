В Калининградской области открылся «дедсад»

Проект по заботе о здоровье пенсионеров под названием «Дедсад для пожилых людей» начали калининградские власти.



По задумке министерства социальной политики региона, пожилые люди смогут находиться в таком учреждении от нескольких часов в день до пяти дней в неделю.



Им предоставят горячее питание, уход квалифицированного персонала, занятия лечебной гимнастикой и различные культурно-досуговые развлечения. Об этом сообщили агентству kaliningradfirst.ru в областном правительстве.

Агентство уточняет, что попасть в «дедсад» смогут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, свободно передвигающиеся и нуждающиеся в дневном присмотре. Кроме того, это относится и к тем пожилым, которые проживают в семьях, но не могут получить уход от них по объективным причинам.