Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин обеспокоен, что Украина создает угрозу транзиту газа в ЕС

Об этом российский лидер заявил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого главы государств обсудили вопрос транзита российского газа в страны Европы через Украину, конфликт на юго-востоке украинского государства, а также сирийское урегулирование. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из РФ в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу.

Также лидеры отметили необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей.

«В нынешней обстановке требуется  прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул российский президент.

Кроме того, Путин проинформировал Меркель о действиях России по борьбе с международным терроризмом, а также о гуманитарной помощи, направляемой в освобождаемые от боевиков районы Сирии.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Читайте также:

В России опасаются хищений газа Украиной​​​​​​​

    Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

    Путин обеспокоен, что Украина создает угрозу транзиту газа в ЕС

    Об этом российский лидер заявил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

    скопируйте этот текст к себе в блог:
    ﻿

    Мнение

    Аркадий Тумасов

    общественный деятель

    Все мнения

    Мнение

    Алексей Мартынов

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Владимир Легойда

    общественный деятель

    Все мнения

    Мнение

    Валентина Матвиенко

    председатель Совета Федерации

    Все мнения

    Инфографика

    Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

    Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

    О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

    Вся инфографика

    Мнение

    Виктор Кузьминков

    политолог

    Все мнения
    реклама
    Закрыть

    Цитировать в комментарии
    Сообщить об ошибке