Путин обеспокоен, что Украина создает угрозу транзиту газа в ЕС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого главы государств обсудили вопрос транзита российского газа в страны Европы через Украину, конфликт на юго-востоке украинского государства, а также сирийское урегулирование.



Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из РФ в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу.

Также лидеры отметили необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей.



«В нынешней обстановке требуется прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул российский президент.



Кроме того, Путин проинформировал Меркель о действиях России по борьбе с международным терроризмом, а также о гуманитарной помощи, направляемой в освобождаемые от боевиков районы Сирии.



Отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.