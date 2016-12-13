Конгресс США требует расследовать вмешательство РФ в выборы

Лидеры Демпартии США в палате представителей конгресса призвали расследовать вмешательство российских служб в прошедшие президентские выборы в стране.

В заявлении представителей политической организации указано, что расследование конгресса должно быть по-настоящему двухпартийным и носить всеобъемлющий характер. Итогом этой работы должен стать полный и всесторонний отчет о вмешательстве, сообщает Bloomberg.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал смехотворными утверждения о том, что Россия якобы помогала ему в ходе избирательной кампании. «Вы можете вообразить ситуацию, в которой результаты выборов были бы другими и именно мы пытались бы разыграть карту Россия/ЦРУ? Это окрестили бы теорией заговора!» — подчеркнул республиканец.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что споры между ЦРУ и Национальной разведкой США о якобы совершенных Россией кибератаках похожи на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния.