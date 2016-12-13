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Лавров по телефону обсудил со Штайнмайером ситуацию в Сирии

Особое внимание было уделено задачам гуманитарного содействия мирному населению в освобожденных от боевиков восточных районах Алеппо

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию в Алеппо.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

«В развитие состоявшегося в этот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обменялись мнениями о ходе урегулирования кризиса в Сирии», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в ходе разговора особое внимание было уделено ситуации в Алеппо и задачам гуманитарного содействия мирному населению в освобожденных от террористов восточных районах города.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин объявил в ходе заседания Совета Безопасности во вторник, 13 декабря, о полном переходе Алеппо под контроль сирийского правительства. 

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Лавров по телефону обсудил со Штайнмайером ситуацию в Сирии

Особое внимание было уделено задачам гуманитарного содействия мирному населению в освобожденных от боевиков восточных районах Алеппо

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