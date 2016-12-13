Лавров по телефону обсудил со Штайнмайером ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию в Алеппо.



Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.



«В развитие состоявшегося в этот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обменялись мнениями о ходе урегулирования кризиса в Сирии», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе разговора особое внимание было уделено ситуации в Алеппо и задачам гуманитарного содействия мирному населению в освобожденных от террористов восточных районах города.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин объявил в ходе заседания Совета Безопасности во вторник, 13 декабря, о полном переходе Алеппо под контроль сирийского правительства.