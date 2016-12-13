Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков назвал ерундой заявления о попытках РФ повлиять на выборы в ФРГ

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что такие высказывания свидетельствуют о готовности немецких политиков принести отношения с Москвой в жертву своей кампании

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» опасения политиков ФРГ по поводу того, что Россия якобы может повлиять на ход всеобщих выборов в стране в 2017 году.

Ранее в ряде немецких СМИ были опубликованы сообщения, в которых утверждается, что российские хакеры могут повлиять на избирательный процесс в Германии.

«Это полная ерунда — использовать Россию в качестве инструмента в предвыборной кампании. Мы просто не можем с этим согласиться», — сообщил Дмитрий Песков в интервью телеканалу Russia Today.

Он также отметил, что такие заявления делают люди, которые готовы принести отношения с Россией в жертву своей предвыборной кампании.

Читайте также:

Трамп: смехотворно полагать, что в выборы в США вмешались русские

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Песков назвал ерундой заявления о попытках РФ повлиять на выборы в ФРГ

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что такие высказывания свидетельствуют о готовности немецких политиков принести отношения с Москвой в жертву своей кампании

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке