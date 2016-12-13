Песков назвал ерундой заявления о попытках РФ повлиять на выборы в ФРГ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» опасения политиков ФРГ по поводу того, что Россия якобы может повлиять на ход всеобщих выборов в стране в 2017 году.

Ранее в ряде немецких СМИ были опубликованы сообщения, в которых утверждается, что российские хакеры могут повлиять на избирательный процесс в Германии.

«Это полная ерунда — использовать Россию в качестве инструмента в предвыборной кампании. Мы просто не можем с этим согласиться», — сообщил Дмитрий Песков в интервью телеканалу Russia Today.

Он также отметил, что такие заявления делают люди, которые готовы принести отношения с Россией в жертву своей предвыборной кампании.