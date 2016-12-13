Пытавшийся застрелить Трампа британец получил год тюрьмы

Суд приговорил британца Майкла Сэндфорда, задержанного в июне этого года в Лас-Вегасе при попытке покушения на избранного президента США Дональда Трампа, к одному году лишения свободы. Кроме того, спустя четыре месяца он может получить право на освобождение и будет депортирован на родину, сообщает телеканал BBC.

20-летнему британцу инкриминировалось незаконное владение огнестрельным оружием, срыв официального мероприятия и создание препятствий должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. За это Сэндфорду грозило до 30 лет тюрьмы.

Британец признал себя виновным частично. Считается, что он пошел на сделку со следствием, и потому прокуратура попросила смягчить приговор. В том числе и потому, что Сэндфорд болен аутизмом и страдает от приступов тревоги панических атак.

В июне британец во время митинга Трампа в Лас-Вегасе подошел к сотруднику полиции и заговорил с ним под предлогом того, что хотел бы получить автограф Трампа. Во время беседы англичанин попытался выхватить табельный пистолет из кобуры полицейского.

Сэндфорд признался, что хотел убить миллиардера. Также он заявил, что специально приехал из Калифорнии в Лас-Вегас, чтобы совершить покушение. За несколько дней до инцидента британец ходил на местное стрельбище, где тренировался во владении оружием.