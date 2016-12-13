Рогозин пошутил по поводу «открытия» Украиной газового месторождения

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пошутил в социальной сети Facebook по поводу открытия украинскими геологами месторождения газа в Черном море, о существовании которого было известно еще 30 лет назад.



Глава госслужбы геологии и недр Украины Михаил Бояркин, рассказывая о «находке», заявил, что в геологоразведке страны произошел «титанический сдвиг». «Сдвиг» у вас действительно «титанический», — в ответ на это написал Рогозин в своем Facebook.

Ранее в госслужбе геологии и недр Украины заявили, что единственное украинское геолого-разведочное судно «Искатель» обнаружило в северо-западном шельфе Черного моря неподалеку от острова Змеиный месторождение газа.

