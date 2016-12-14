Йеменские хуситы обвинили Великобританию в военных преступлениях

Глава правительства мятежных формирований хуситов Абдель Азиз Салех бен Хабтур обвинил Великобританию в военных преступлениях в Йемене, поскольку, по его мнению, Соединенное Королевство поставляет оружие Саудовской Аравии, авиаудары которой наносят Йемену непоправимый урон.

«Они продали Саудовской Аравии кассетные бомбы, зная, что саудовцы собираются бомбить Йемен», — заявил глава правительства хуситов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Абдель Азиз Салех бен Хабтур добавил, что «мы обнаружили множество бомб британского производства». При этом он подчеркнул, что «они совершают преступления, убивают детей и женщин».

Отметим, что сотрудничество между Великобританией и Саудовской Аравией критикуют и в Соединенном Королевстве. Так, в октябре текущего года британская партия «Либеральные демократы» обвинила правительство консерваторов в том, что Великобритания тренировала военных летчиков из Саудовской Аравии, которые принимали участие в бомбардировках Йемена. При этом Лондон официально осуждает эти авиаудары.

Напомним, 8 октября 2016 года ВВС аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, нанесли серию авиаударов по траурной церемонии в центре столицы Йемена города Саны. Жертвами авианалета стали свыше 140 человек, более 520 получили ранения разной степени тяжести.