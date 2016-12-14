Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Йеменские хуситы обвинили Великобританию в военных преступлениях

По мнению главы правительства мятежных формирований хуситов, Лондон поставляет оружие Саудовской Аравии, авиаудары которой наносят Йемену непоправимый урон

Фото: trend.az

Глава правительства мятежных формирований хуситов Абдель Азиз Салех бен Хабтур обвинил Великобританию в военных преступлениях в Йемене, поскольку, по его мнению, Соединенное Королевство поставляет оружие Саудовской Аравии, авиаудары которой наносят Йемену непоправимый урон. 

«Они продали Саудовской Аравии кассетные бомбы, зная, что саудовцы собираются бомбить Йемен», — заявил глава правительства хуситов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Абдель Азиз Салех бен Хабтур добавил, что «мы обнаружили множество бомб британского производства». При этом он подчеркнул, что «они совершают преступления, убивают детей и женщин».  

Отметим, что сотрудничество между Великобританией и Саудовской Аравией критикуют и в Соединенном Королевстве. Так, в октябре текущего года британская партия «Либеральные демократы» обвинила правительство консерваторов в том, что Великобритания тренировала военных летчиков из Саудовской Аравии, которые принимали участие в бомбардировках Йемена. При этом Лондон официально осуждает эти авиаудары. 

Напомним, 8 октября 2016 года ВВС аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, нанесли серию авиаударов по траурной церемонии в центре столицы Йемена города Саны. Жертвами авианалета стали свыше 140 человек, более 520 получили ранения разной степени тяжести. 

Написать комментарий
Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Йеменские хуситы обвинили Великобританию в военных преступлениях

Йеменские хуситы обвинили Великобританию в военных преступлениях По мнению главы правительства мятежных формирований хуситов, Лондон поставляет оружие Саудовской Аравии, авиаудары которой наносят Йемену непоправимый урон

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке