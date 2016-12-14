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Госдеп не готов подтвердить данные о перемирии в Алеппо

США видели сообщения о достижении соглашения между Россией и Турцией, но не могут их подтвердить

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американские власти видели сообщения о достижении соглашения по перемирию в сирийском Алеппо, выработанные Турцией и Россией, но не могут подтвердить их.

«Мы видели некоторые сообщения о перемирии, выработанные Турцией и Россией. Но, поскольку у нас нет достаточной информации, я не могу подтвердить их», — приводит слова Кирби «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Сирии восстановило контроль над восточным Алеппо и в ближайшее время объявит о полном освобождении города.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Госдеп не готов подтвердить данные о перемирии в Алеппо

США видели сообщения о достижении соглашения между Россией и Турцией, но не могут их подтвердить

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