Госдеп не готов подтвердить данные о перемирии в Алеппо

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американские власти видели сообщения о достижении соглашения по перемирию в сирийском Алеппо, выработанные Турцией и Россией, но не могут подтвердить их.

«Мы видели некоторые сообщения о перемирии, выработанные Турцией и Россией. Но, поскольку у нас нет достаточной информации, я не могу подтвердить их», — приводит слова Кирби «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Сирии восстановило контроль над восточным Алеппо и в ближайшее время объявит о полном освобождении города.