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Матвиенко объяснила, почему была организована операция ВКС РФ в Сирии

Председатель Совета Федерации заявила, что Россия не могла не помочь сирийскому правительству в борьбе с терроризмом

Россия не могла не откликнуться на просьбу сирийского правительства о поддержке сирийской армии в борьбе с терроризмом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия, как авторитетный член международного сообщества, ответственное государство, мы не могли не откликнуться на просьбу законного правительства Сирии», – приводит слова Матвиенко «Федеральное агентство новостей».

Также она отметила, что проведение военной операции в Сирии никак не сказалось на росте военных расходов в России. «Военные расходы, в том числе на операцию в Сирии, находятся в рамках объемов, достаточных для поддержания обороноспособности нашей страны», – добавила спикер Совета Федерации.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Матвиенко объяснила, почему была организована операция ВКС РФ в Сирии

Председатель Совета Федерации заявила, что Россия не могла не помочь сирийскому правительству в борьбе с терроризмом

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