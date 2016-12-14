Матвиенко объяснила, почему была организована операция ВКС РФ в Сирии

Россия не могла не откликнуться на просьбу сирийского правительства о поддержке сирийской армии в борьбе с терроризмом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия, как авторитетный член международного сообщества, ответственное государство, мы не могли не откликнуться на просьбу законного правительства Сирии», – приводит слова Матвиенко «Федеральное агентство новостей».

Также она отметила, что проведение военной операции в Сирии никак не сказалось на росте военных расходов в России. «Военные расходы, в том числе на операцию в Сирии, находятся в рамках объемов, достаточных для поддержания обороноспособности нашей страны», – добавила спикер Совета Федерации.