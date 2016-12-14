Мутко не опасается бойкота Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что опасений по поводу возможного бойкота Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу из-за допинг-скандалов нет.

«Я считаю, что бойкоты – непродуктивная вещь. В мире уже были бойкоты, они ни к чему не привели. Мы понимаем, что сегодня по олимпийскому движению скандал бьет очень серьезно. Не только потому, что обвиняется Россия, а потому что вся система допинг-контроля дает сбой», – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Также глава Российского футбольного союза (РФС) добавил, что государство выполняет все предъявляемые Международной федерации футбола (ФИФА) требования .

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, Кубок конфедераций – с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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