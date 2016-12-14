СМИ: В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции на юге Лас-Вегаса. После этого преступник забаррикадировался в жилом доме, сообщает CBS Las Vegas.

Полицейские в результате стрельбы не пострадали. Близлежащие к дому дороги перекрыты полицией. Пока неизвестно, находится ли в доме другие люди. Жителям рекомендовано держаться подальше от района происшествия.