Минпромторг разработает стратегию развития отрасли общепита

Препятствие для развития отрасли общественного питания в России находится в области регуляторной политики, а не экономики. Об этом газете «Известия» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, ссылаясь на результаты анализа состояния отрасли общепита в стране.

По словам министра, сфера питания в общественных местах в РФ недостаточно развита. Мантуров отметил, что «доля затрат на питание вне дома в общих затратах населения на еду составляет у нас всего лишь 9%». При этом он добавил, что в США это показатель находится на уровне 47%.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ подчеркнул, что в настоящий момент в России «отсутствуют какие-либо стратегические документы в этой важной для каждого человека сфере». В итоге, по словам министра, сегодня Минпромторг совместно с заинтересованными отраслевыми ассоциациями разрабатывает стратегию развития отрасли общественного питания.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

С надеждой на малый бизнес