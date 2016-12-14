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Минпромторг разработает стратегию развития отрасли общепита

Сфера питания в общественных местах в России недостаточно развита

Препятствие для развития отрасли общественного питания в России находится в области регуляторной политики, а не экономики. Об этом газете «Известия» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, ссылаясь на результаты анализа состояния отрасли общепита в стране. 

По словам министра, сфера питания в общественных местах в РФ недостаточно развита. Мантуров отметил, что «доля затрат на питание вне дома в общих затратах населения на еду составляет у нас всего лишь 9%». При этом он добавил, что в США это показатель находится на уровне 47%.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ подчеркнул, что в настоящий момент в России «отсутствуют какие-либо стратегические документы в этой важной для каждого человека сфере». В итоге, по словам министра, сегодня Минпромторг совместно с заинтересованными отраслевыми ассоциациями разрабатывает стратегию развития отрасли общественного питания. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

С надеждой на малый бизнес  

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Минпромторг разработает стратегию развития отрасли общепита

Сфера питания в общественных местах в России недостаточно развита

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Денис Мантуров

министр

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Михаил Беляев

экономист

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Владимир Ресин

депутат Госдумы

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