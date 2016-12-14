Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Государство обеспечит поддержку виртуальной реальности

Дополненная и виртуальная реальность станет выделенным направлением Национальной технологической инициативы

Новым выделенным направлением Национальной технологической инициативы (НТИ) станет дополненная и виртуальная реальность (AR&VR). По данным газеты «Известия», разработка «дорожной карты» AR&VR в настоящий момент ведется межведомственным экспертным советом, а ее принятие, как ожидается, состоится в 2017 году.  

Как сообщил «Известиям» руководитель Российской венчурной компании(РВК) Евгений Кузнецов, AR&VR станет одним из перспективных направлений развития НТИ. 

По словам Кузнецова, «сейчас идет структуризация существующих «дорожных карт» НТИ и одновременно активный процесс формирования «карты» по дополненной и виртуальной реальности». Исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов добавил, что «AR&VR —это один из самых быстрорастущих рынков». 

— Множество процессов — образовательных, промышленных, развлекательных — переносятся в виртуальную среду. И в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR, — заявил «Известиям» Кузнецов. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Виртуальной реальности обеспечат господдержку 

Написать комментарий
Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Государство обеспечит поддержку виртуальной реальности

Дополненная и виртуальная реальность станет выделенным направлением Национальной технологической инициативы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Инфографика

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Нобелевские неожиданности: пять наград, поразивших мир

Лауреаты, вызвавшие наибольший интерес общественности, — в инфографике «Известий» к дню вручения премии

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке