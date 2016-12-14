Государство обеспечит поддержку виртуальной реальности

Новым выделенным направлением Национальной технологической инициативы (НТИ) станет дополненная и виртуальная реальность (AR&VR). По данным газеты «Известия», разработка «дорожной карты» AR&VR в настоящий момент ведется межведомственным экспертным советом, а ее принятие, как ожидается, состоится в 2017 году.

Как сообщил «Известиям» руководитель Российской венчурной компании(РВК) Евгений Кузнецов, AR&VR станет одним из перспективных направлений развития НТИ.

По словам Кузнецова, «сейчас идет структуризация существующих «дорожных карт» НТИ и одновременно активный процесс формирования «карты» по дополненной и виртуальной реальности». Исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов добавил, что «AR&VR —это один из самых быстрорастущих рынков».

— Множество процессов — образовательных, промышленных, развлекательных — переносятся в виртуальную среду. И в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR, — заявил «Известиям» Кузнецов.

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