Минфин не справляется с сопровождением гособоронзаказа

Неэффективная практика финансирования гособоронзаказа привела к росту задолженности оборонных предприятий и сдерживает эффективные оборонные расходы
В России началось снижение финансирования в реальном выражении государственных оборонных программ. К этому привело активное стремление российского Министерства финансов заместить бюджетные кредиты коммерческими. Как пишет газета «Известия», в настоящий момент Минфин вынужден направлять большие денежные суммы на обслуживание набранных военно-промышленным комплексом кредитов.
Как рассказала «Известиям» глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович, до конца текущего года финансовое ведомство направит на эти цели 700 млрд рублей.В результате оборонка недополучит денежные средства на свои программы.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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