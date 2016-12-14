Минфин не справляется с сопровождением гособоронзаказа

В России началось снижение финансирования в реальном выражении государственных оборонных программ. К этому привело активное стремление российского Министерства финансов заместить бюджетные кредиты коммерческими. Как пишет газета «Известия», в настоящий момент Минфин вынужден направлять большие денежные суммы на обслуживание набранных военно-промышленным комплексом кредитов.

Как рассказала «Известиям» глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович, до конца текущего года финансовое ведомство направит на эти цели 700 млрд рублей.В результате оборонка недополучит денежные средства на свои программы.

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Минфин платит дважды