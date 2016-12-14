Трамп рассматривает на пост главы МВД конгрессменов Зинка и Лабрадора

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на пост министра внутренних дел рассматривает конгрессменов Рауля Лабрадора от Айдахо и Райана Зинка от Монтаны, сообщает издание Politico.

По данным газеты, Трамп уже провел встречи с обоими конгрессменами. Лабрадор отметил, что провел с новым президентом США отличную беседу. Зинк также оценил совещание с Трампом позитивно.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом является конгрессмен Кэти МакМоррис Роджерс. Кроме того, называлась фамилия сенатора от Демократической партии Хайди Хайткэмпа.

Трампа будет официально предлагать на рассмотрение конгресса кандидатуры на посты министров в своем правительстве по инаугурации 20 января 2017 года.