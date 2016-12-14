США не зафиксировали хакерского вмешательства в подсчет голосов

США не зафиксировали вмешательства в процесс подсчета голосов после выборов президента страны, которые прошли 8 ноября этого года. Соответствующее заявление сделал министр национальной безопасности Соединенных Штатов Джей Джонсон.

«В ночь выборов мы не зафиксировали ничего, что могло бы повлиять на подсчет бюллетеней, ничего необычного», - приводит газета Washington Post слова министра.

По словам Джонсона, у него также нет каких-либо доказательств вмешательства в избирательный процесс путем кибератак. Он отметил, что президент США Барак Обама на прошлой неделе отдал спецслужбам распоряжение провести полномасштабное расследование обстоятельств хакерских атак на американские политические институты в преддверии состоявшихся 8 ноября в США президентских выборов. Министр также призвал подождать результатов расследования.

Напомним, в июле этого года сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон полагает, что к взлому якобы имеют отношение хакеры из России. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стоит РФ.

Отметим, что Россия неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что американское руководство не предоставило России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.

Глава пресс-службы российского МИДа Мария Захарова заявила, что официальная Москва так и не получила от Вашингтона каких-либо доказательств якобы имевших место хакерских атак на американские учреждения со стороны РФ. По словам Захаровой, неспособность США предоставить доказательства свидетельствует о том, что обвинения были направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию в рамках президентской предвыборной кампании. Официальный представитель МИД РФ полагает, что попытки свести выборы президента к обвинениям в адрес России недостойны великой державы. Мария Захарова назвала это «глобальным позором».