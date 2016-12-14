Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Рэппер Канье Уэст рассказал о разговоре с Трампом

Американский рэп-исполнитель обсудил с избранным президентом США вопросы мультикультурализма

Избранным президент США Дональд Трамп провел встречу с американским рэппером Канье Уэстом. Итоги встречи рэп-исполнитель прокомментировал в своем твиттер-аккаунте.

«Я чувствую необходимость в том, чтобы иметь прямую линию для коммуникации с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен», — написал Уэст.

По словам рэппера, он хотел встретиться с Трампом, чтобы «обсудить вопросы мультикультурализма». Уэст отметил, что в этот список входят издевательства над школьниками, поддержка учителей, модернизация учебных программ и насилие в Чикаго.

Также рэп-исполнитель заменил хештэга #Kanye2020, с которым заявлял о желании участвовать в следующих выборах президента США, на #Kanye2024. Таким образом, Уэст намекнул, что не против того, чтобы Трамп отработал два срока на посту президента США.

Читайте также:

Американский рэпер Канье Уэст попал в больницу

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Рэппер Канье Уэст рассказал о разговоре с Трампом

Американский рэп-исполнитель обсудил с избранным президентом США вопросы мультикультурализма

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке