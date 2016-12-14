В Псковской области построят крупный завод по утилизации биоотходов

Завод, который будет утилизировать биологические отходы, построит Великолукский мясокомбинат.



По словам владельца агрохолдинга Владимира Подвального, мощность предприятия составит 150 т в сутки.



Предполагается, что он будет обслуживать предприятия Северо-Западного региона.



Как сообщает Псковское агентство информации, сумма инвестиций в разработку проекта предприятия и в первую очередь работ составила 7,4 млрд рублей.



Завод под Псковом должен стать крупнейшим в России селекционно-генетическим центром.

