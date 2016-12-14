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В Псковской области построят крупный завод по утилизации биоотходов

Он должен стать крупнейшим в стране селекционно-генетическим центром

Завод, который будет утилизировать  биологические отходы, построит Великолукский мясокомбинат.

По словам владельца агрохолдинга Владимира Подвального, мощность предприятия составит 150 т в сутки.

Предполагается, что он будет обслуживать предприятия Северо-Западного региона.

Как сообщает Псковское агентство информации, сумма инвестиций в разработку проекта предприятия и в первую очередь работ составила 7,4 млрд рублей.

Завод под Псковом должен стать крупнейшим в России селекционно-генетическим центром.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Псковской области построят крупный завод по утилизации биоотходов

Он должен стать крупнейшим в стране селекционно-генетическим центром

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