США прокомментировали планы Ирана строить судовые ядерные реакторы

По словам пресс-секретаря Белого Дома, намерения иранской стороны не нарушают положений Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного постоянной пятеркой Совбеза ООН и Германией с Тегераном
Планы Ирана начать производство судовых ядерных энергетических установок для использования на морском транспорте не нарушают положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном летом 2015 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.
«Не противоречит международному соглашению, нацеленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия», - приводит ТАСС слова Эрнеста.
Глава пресс-службы американского лидера добавил, что США, благодаря СВПД, реализация которого началась в январе 2016 года, имеют «беспрецедентное» понимание того, как развивается ядерная программа Ирана. При этом он отметил, что у Вашингтона также есть возможность следить за выполнением исламской республикой договоренностей с группой «пять плюс один».
Джошуа Эрнест также сделал предположение, согласно которому высказывания иранского руководства о планах создавать ядерные реакторы для морских судов «едва ли являются (простым) совпадением» по времени с «подписанием президентом» Соединенных Штатов Бараком Обамой законопроекта о продлении односторонних санкций в отношении официального Тегерана.
Однако, по данным информагентства, президент США еще не подписывал этот законопроект, который уже принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса страны. Отмечается, что подписание, вероятнее всего, состоится в самое ближайшее время.
Ранее «Известия» писали, что Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей в ответ на возможное нарушение Соединенными Штатами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ. Соответствующий указ сделал глава республики Хасан Роухани.
По его мнению, намерение Вашингтона продлить санкции в отношении Тегерана нарушает ранее заключенное между сторонами соглашение по атому.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.