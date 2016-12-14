США прокомментировали планы Ирана строить судовые ядерные реакторы

Планы Ирана начать производство судовых ядерных энергетических установок для использования на морском транспорте не нарушают положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном летом 2015 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

«Не противоречит международному соглашению, нацеленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия», - приводит ТАСС слова Эрнеста.

Глава пресс-службы американского лидера добавил, что США, благодаря СВПД, реализация которого началась в январе 2016 года, имеют «беспрецедентное» понимание того, как развивается ядерная программа Ирана. При этом он отметил, что у Вашингтона также есть возможность следить за выполнением исламской республикой договоренностей с группой «пять плюс один».

Джошуа Эрнест также сделал предположение, согласно которому высказывания иранского руководства о планах создавать ядерные реакторы для морских судов «едва ли являются (простым) совпадением» по времени с «подписанием президентом» Соединенных Штатов Бараком Обамой законопроекта о продлении односторонних санкций в отношении официального Тегерана.

Однако, по данным информагентства, президент США еще не подписывал этот законопроект, который уже принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса страны. Отмечается, что подписание, вероятнее всего, состоится в самое ближайшее время.

Ранее «Известия» писали, что Иран начнет разработку ядерной силовой установки для кораблей в ответ на возможное нарушение Соединенными Штатами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ. Соответствующий указ сделал глава республики Хасан Роухани.

По его мнению, намерение Вашингтона продлить санкции в отношении Тегерана нарушает ранее заключенное между сторонами соглашение по атому.