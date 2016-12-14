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Обама поручил принять меры по сокращению насилия в Алеппо

Президент США отдал соответсвующее распоряжение по итогам Совета национальной безопасности

Президент США Барак Обама поручил принять меры для сокращения насилия в сирийском Алеппо и предоставления нуждающимся доступа к гуманитарной помощи, цитирует ТАСС заявление Белого дома.

Такое распоряжение глава государства отдал по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ). В администрации президента также подчеркнули, что Обама проинформирован о положении кампании по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также операциям по освобождению иракского Мосула и сирийской Ракки.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Обама поручил принять меры по сокращению насилия в Алеппо

Президент США отдал соответсвующее распоряжение по итогам Совета национальной безопасности

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