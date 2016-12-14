МИД РФ: действия России в Сирии вдвое сократили доходы ИГ

Действия ВКС России в Сирии значительно сокращают финансовые возможности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом рассказал заместитель директора Департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте постоянной миссии России в ООН.

По словам Фекотистова, благодаря работе российских ВКС прибыль ИГ от продажи углеводородов в текущем году сократилась в два раза — до 450 млн долларов. В связи с этим террористы вынуждены искать новые источники финансирования и как следствие испытывают трудности, связанных с пополнением числа боевиков.

Также российский дипломат заявил о необходимости ликвидировать все каналы спонсирования террористов. Он отметил, что российскими ВКС уничтожено более 14 тыс. объектов ИГ, связанных, в частности, с производством и торговлей нефтью.

Кроме того, Феоктистов напомнил, что Россия выдвигала инициативу по введению экономического эмбарго на территориях, подконтрольных боевикам ИГ, с применением санкций в отношении нарушителей.