Актер Алан Тик скончался в возрасте 69 лет в Лос-Анджелесе

Причиной смерти актера стал сердечный приступ
Актер кино Алан Тик скончался на 70-м году жизни в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). По данным журнала The Hollywood Reporter, причиной смерти актера стал сердечный приступ.
Алан Тик снимался в телесериале «Проблемы роста» (Growing Pains, 1985-1992). Кроме того, он вел нескольких телешоу в США и Канаде, а также писал песни для ситкомов и комедийных сериалов.
В 2013 году Алану Тику присвоили звезду на Канадской аллее славы.
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