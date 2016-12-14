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Актер Алан Тик скончался в возрасте 69 лет в Лос-Анджелесе

Причиной смерти актера стал сердечный приступ

Актер кино Алан Тик скончался на 70-м году жизни в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). По данным журнала The Hollywood Reporter, причиной смерти актера стал сердечный приступ. 

Алан Тик снимался в телесериале «Проблемы роста» (Growing Pains, 1985-1992). Кроме того, он вел нескольких телешоу в США и Канаде, а также писал песни для ситкомов и комедийных сериалов. 

В 2013 году Алану Тику присвоили звезду на Канадской аллее славы.   

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Актер Алан Тик скончался в возрасте 69 лет в Лос-Анджелесе

Причиной смерти актера стал сердечный приступ

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