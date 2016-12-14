Суд Колорадо обязал выборщиков отдать голоса за Клинтон

Суд американского Денвера (Колорадо) принял решение о том, что все члены коллегии выборщиков от штата обязаны проголосовать за кандидата в президенты, который одержал победу в этом штате. Об этом сообщает AP со ссылкой на судью Элизабет Старрс.

Иск подали два из девяти выборщиков в Колорадо. Они попытались оспорить действующий в штате закон, согласно которому члены коллегии должны голосовать за кандидата в президенты, набравшего большее число голосов избирателей в этом штате, пишет агентство.

Выборы в Колорадо выиграла кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам Старрс, отказавшиеся голосовать за Клинтон выборщики могут быть заменены. То же решение принял другой федеральный суд в Колорадо, куда выборщики подали похожий иск. Позже они подали апелляцию на вердикт.

Подавшие в суд выборщики выступают против республиканца Дональда Трампа. По их мнению, суд должен позволить им проголосовать за другого кандидата от Республиканской партии. Как пишет агентство, они считают, что прецедент может оказать влияние на их коллег в других штатах и те проголосуют «по совести».

Выборы президента США прошли 8 ноября. Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, Клинтон — 232. 19 декабря выборщики официально изберут нового главу государства.