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На одной из дорог Абакана появилась «смерть с косой»

Акцию провели сотрудники ГИБДД и студенты

В Абакане устроили «шокотерапию» для водителей.

Правоохранители и студенты местных вузов провели акцию «Смерть с косой».

Ее цель — заставить автомобилистов придерживаться максимально разрешенной скорости на дорогах, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Республике Хакасия.

Фигура, одетая в черный балахон, в руках которой была коса, прогуливалась у дорожных знаков «60 км/ч».

В страшного персонажа перевоплощались студенты тех образовательных учреждений, учащиеся которых становились участниками аварий.

В абаканской полиции считают, что подобные зрелищные акции будут иметь лучший эффект по сравнению с обычной профилактикой на дорогах.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

На одной из дорог Абакана появилась «смерть с косой»

Акцию провели сотрудники ГИБДД и студенты

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