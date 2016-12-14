На одной из дорог Абакана появилась «смерть с косой»

В Абакане устроили «шокотерапию» для водителей.



Правоохранители и студенты местных вузов провели акцию «Смерть с косой».



Ее цель — заставить автомобилистов придерживаться максимально разрешенной скорости на дорогах, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Республике Хакасия.

Фигура, одетая в черный балахон, в руках которой была коса, прогуливалась у дорожных знаков «60 км/ч».

В страшного персонажа перевоплощались студенты тех образовательных учреждений, учащиеся которых становились участниками аварий.

В абаканской полиции считают, что подобные зрелищные акции будут иметь лучший эффект по сравнению с обычной профилактикой на дорогах.