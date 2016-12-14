Кабмин выделил регионам 8,7 млрд рублей на дорожное хозяйство

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами РФ 8,7 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства.
«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства в объеме 8,7 миллиардов рублей, что соответствует параметрам федерального бюджета 2016 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского кабинета министров.
Уточняется, что трансферты распределены между 83 субъектами федерации исходя из удельного веса транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы за использование транспортной инфраструктуры.
Планируется, что это позволит региональным бюджетам компенсировать в текущем году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Также сообщается, что эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года.
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