Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Кресельный подъемник запустили над Телецким озером на Алтае

Его появление связано с открытием новых горнолыжных трасс на горе Кокуя

Кресельный подъемник заработал на горнолыжном курорте «Артыбаш» в Горном Алтае.

Пока он функционирует только по выходным, однако для больших групп туристов его могут включить и в будние дни.

Разовый подъем обойдется в 100 рублей на одного человека, три подъема — в 250 рублей, пять — в 350. Экскурсионный билет, в который входят подъем и спуск, будет стоить 200 рублей.

Как сообщает ресурс altapress.ru, с подъемника открывается вид на горы, прителецкую тайгу и долину реки Бия.

В следующем году возможны работы по удлинению подъемника до самой вершины горы Кокуя. Это будет возможно при заходе новых инвесторов в проект развития горнослыжного комплекса.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Кресельный подъемник запустили над Телецким озером на Алтае

Его появление связано с открытием новых горнолыжных трасс на горе Кокуя

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке