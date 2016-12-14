Кресельный подъемник запустили над Телецким озером на Алтае

Кресельный подъемник заработал на горнолыжном курорте «Артыбаш» в Горном Алтае.



Пока он функционирует только по выходным, однако для больших групп туристов его могут включить и в будние дни.



Разовый подъем обойдется в 100 рублей на одного человека, три подъема — в 250 рублей, пять — в 350. Экскурсионный билет, в который входят подъем и спуск, будет стоить 200 рублей.

Как сообщает ресурс altapress.ru, с подъемника открывается вид на горы, прителецкую тайгу и долину реки Бия.

В следующем году возможны работы по удлинению подъемника до самой вершины горы Кокуя. Это будет возможно при заходе новых инвесторов в проект развития горнослыжного комплекса.