Япония призвала США приостановить полеты конвертопланов

Япония призвала приостановить полеты конвертопланов ВВС США после экстренной посадки на воду одного из них у берегов префектуры Окинава. Об этом заявил японский министр обороны Томомми Инада.

Соответствующий запрос был передан американской стороне, передает ТАСС.

По словам официального представителя Пентагона капитана первого ранга ВМС США Джеффа Дэвиса, все пятеро членов экипажа конвертоплана Osprey были госпитализированы после экстренной посадки. Сама машина получила серьезные повреждения — как отмечает агентство Kyodo, у нее отвалились оба крыла.

Всего на базе ВВС США на Окинаве дислоцировано 24 конвертоплана, сообщает телеканал «Звезда».