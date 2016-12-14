По Уфе ездил пассажирский автобус под управлением водителя без прав

Лишенный прав водитель управлял пассажирским автобусом в Уфе.



Он совершал поездки по маршруту ДОК–Телецентр.



Нарушения были выявлены во время случайной проверки ПАЗа сотрудниками ДПС, сообщает ИА «Башинформ».

Теперь против 51-летнего жителя Уфы возбуждено административное дело. Его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей или арестовать на срок до 15 суток. Кроме того, ему грозят обязательные работы до 200 часов.

Агентство не уточняет, за какое именно правонарушение водителя лишили прав.