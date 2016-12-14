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По Уфе ездил пассажирский автобус под управлением водителя без прав

Это выяснилось во время случайной проверки на дороге

Лишенный прав водитель управлял пассажирским автобусом в Уфе.

Он совершал поездки по маршруту ДОК–Телецентр.

Нарушения были выявлены во время случайной проверки ПАЗа сотрудниками ДПС, сообщает ИА «Башинформ».

Теперь против 51-летнего жителя Уфы возбуждено административное дело. Его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей или арестовать на срок до 15 суток. Кроме того, ему грозят обязательные работы до 200 часов.

Агентство не уточняет, за какое именно правонарушение водителя лишили прав.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

По Уфе ездил пассажирский автобус под управлением водителя без прав

Это выяснилось во время случайной проверки на дороге

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