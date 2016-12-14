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СМИ: Трамп выбрал конгрессмена Зинке главой МВД США

55-летний Зинке является экс-военнослужащим сил специального назначения ВМС страны

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал члена палаты представителей конгресса Райана Зинке новым главой министерства внутренних дел страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя переходного штаба республиканца.

55-летний Зинке является экс-военнослужащим сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики». Он занимает пост члена нижней палаты конгресса от Монтаны с 2015 года. До этого Зинке был членом заксобрания штата, пишет агентство.

МВД США занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов. Под контролем ведомства также находятся различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ: Трамп выбрал конгрессмена Зинке главой МВД США

55-летний Зинке является экс-военнослужащим сил специального назначения ВМС страны

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