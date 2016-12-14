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Кабмин увеличил поддержку многодетных семей на 528 млн рублей

Ранее таким семьям было выделено из бюджета 15,7 млрд рублей

Объем субсидий, направленный на поддержку многодетных семей в регионах, увеличился на 528 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах федерации подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен еще на 528 млн рублей (до 17,8 млрд рублей)», — говорится в документе.

Уточняется, что субсидии предоставляются 53 регионам. Выплаты получат нуждающиеся в поддержке семьи в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Ранее таким семьям было выделено из бюджета 15,7 млрд рублей.

Как сообщается на сайте правительства, инициативы были приняты в соответствии с указом президента «О мерах реализации демографической политики РФ».

Ранее сообщалось, что многодетные и молодые семьи Подмосковья смогут улучшить жилищные условия. Из регионального бюджета на эти цели выделят около 8 млрд рублей, передает телеканал «360».

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Кабмин увеличил поддержку многодетных семей на 528 млн рублей

Ранее таким семьям было выделено из бюджета 15,7 млрд рублей

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