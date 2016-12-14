На повышение темпов роста экономики потратят почти 489 млрд рублей

Новый министр экономического развития Максим Орешкин отправил в правительство «План мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики в 2017 году».

С документом ознакомились издания «Коммерсант» и «Ведомости».



Всего план обойдется в 488,45 млрд рублей, из которых на федеральный бюджет приходится 379,7 млрд.

Из общей суммы 200 млрд на бюджетные кредиты регионам и 178,9 млрд на приоритетные проекты правительства уже учтены в проекте бюджета на 2017–2019 годы, а 109,55 млрд рублей на поддержку отдельных отраслей предполагается найти по итогам работы в первом квартале 2017 года.

Также в проекте учтены отраслевые предложения Минпромторга и Минтранса. В частности, это субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализация фонда промышленности и легкой промышленности.

По данным «Коммерсанта», только один пункт имеет твердое финансирование из федерального бюджета — докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП) на 800 млн рублей; фонд запрашивает еще 17,4 млрд, но обсуждать это решено только после I квартала 2017 года.

В плане продлеваются действовавшие в 2016 году меры поддержки отраслей. Также в течение года планируется постепенно отойти от практики принятия разовых решений и выработать долгосрочные стратегии развития отраслей.