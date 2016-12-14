Полицейский застрелил вооруженного мужчину в Балтиморе

Сотрудник полиции застрелил вооруженного мужчину, который открыл стрельбу рядом с университетом Коппин в американском Балтиморе (штат Мэрилэнд). Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел во вторник вечером. Неизвестный мужчина вышел из машины недалеко от территории университета и открыл стрельбу по другому приближающемуся автомобилю. Патрульный полицейский выстрелил в нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Правоохранитель не пострадал, передает сетевое издание m24.ru.

Также сообщается, что на месте происшествия было найдено оружие. Личность злоумышленника устанавливается.